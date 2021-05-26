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Другое     26.05.2021 12:11

Водителям напомнили, что запретят устанавливать на автомобили с 1 июля 2021 года

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Теги:  автомобили  тюнинг  ГОСТ 

26 мая. Mossovetinfo.ru — С 1 июля вступает в силу новый ГОСТ, который вносит серьезные изменения в правила внесения изменений в конструкцию автомобилей, напоминает портал Autonews.

Новый ГОСТ усложнит регистрацию автомобилей с нештатным оборудованием. Установку такого оборудования придется согласовывать в ГИБДД, а затем проходить проверку в специализированных лабораториях. Причем посещать их водителю придется лично.

Любой тюнинг автомобиля, не оформленный производителем как заводской, будет считаться незаконным. К нему относятся переделка машины под газобаллонное оборудование, модернизация подвески, замена системы выхлопа, оборудование нештатной оптикой и шинами, а также установка фаркопа, лебедки или декоративных элементов кузова. Также запрещается установка ксеноновых ламп вместо галогеновых.

В случае выявления автомобиля с незаконно проведенным тюнингом, водитель может быть оштрафован на 500 рублей. В случае повторного нарушения, штраф вырастет до 5 000 рублей, а водителя могут лишить прав на срок до 3 месяцев. Кроме того, автомобиль могут снять с регистрации.

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Теги: 
автомобили  тюнинг  ГОСТ 

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