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Другое     13.05.2020 22:04

Возобновлена работа спутник «Метеор-М», ранее потерявшего управление

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Теги:  Роскосмос  спутник  Метеор 

13 мая. Mossovetinfo.ru - Работа космического аппарата «Метеор-М» № 2-2 возобновлена в составе орбитальной группировки для выполнения целевых задач. Об этом сообщает «Роскосмос» по итогам завершения работ по программе исследования главного конструктора решением Госкорпорации «Роскосмос».

Спутник дистанционного зондирования Земли был запущен с космодрома Восточный с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б» 5 июля 2019, а в декабре изменил параметры орбиты и перешел в режим неориентированного полета предположительно из-за столкновения с метеоритом.

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Теги: 
Роскосмос  спутник  Метеор 

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