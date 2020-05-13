Возобновлена работа спутник «Метеор-М», ранее потерявшего управление

13 мая. Mossovetinfo.ru - Работа космического аппарата «Метеор-М» № 2-2 возобновлена в составе орбитальной группировки для выполнения целевых задач. Об этом сообщает «Роскосмос» по итогам завершения работ по программе исследования главного конструктора решением Госкорпорации «Роскосмос».



Спутник дистанционного зондирования Земли был запущен с космодрома Восточный с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б» 5 июля 2019, а в декабре изменил параметры орбиты и перешел в режим неориентированного полета предположительно из-за столкновения с метеоритом.