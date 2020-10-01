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Другое     01.10.2020 01:18

Впервые в истории три российских клуба сыграют в Лиге чемпионов

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Теги:  футбол  Лига чемпионов 

1 октября. Mossovetinfo.ru - Три российских клуба вышли в Лигу чемпионов, последним стал «Краснодар» обыгравший греческий ПАОК.

Ранее две прямые путевки в главный еврокубковый турнир получил санкт-петербургский «Зенит» и московский «Локомотив».

Таким образом, впервые в истории сразу три российских клуба сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов.


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Карта места

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Теги: 
футбол  Лига чемпионов 

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