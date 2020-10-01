1 октября. Mossovetinfo.ru - Три российских клуба вышли в Лигу чемпионов, последним стал «Краснодар» обыгравший греческий ПАОК.



Ранее две прямые путевки в главный еврокубковый турнир получил санкт-петербургский «Зенит» и московский «Локомотив».



Таким образом, впервые в истории сразу три российских клуба сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов.