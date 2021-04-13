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Другое     13.04.2021 19:47

Вратарь «Локомотива» Гилерме дисквалифицирован на два матча

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Теги:  РФС  футбол  Локомотив  Спартак  Маринато Гилерме  болельщики  оскорбление  наказание  дисквалификация 

13 апреля. Mossovetinfo.ru — Голкипер московского «Локомотива» Маринато Гилерме дисквалифицирован на два матча за оскорбительные жесты в адрес болельщиков «Спартака», такое решение принял во вторник Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза.

«Локомотив» обыграл «Спартак» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу со счетом 2:0. Делегат матча зафиксировал оскорбительные скандирования болельщиков «Спартака» в адрес Гилерме. Однако, руководство «Спартака» отметило, что по ходу матча голкипер «Локомотива» неоднократно провоцировал спартаковских болельщиков.

В результате Гилерме был наказан дисквалификацией на два матча. Он пропустит ближайшие матчи чемпионата против «Ростова» и «Тамбова».

В свою очередь, «Спартак» за оскорбительные скандирования в адрес Гилерме, которые КДК РФС признал оскорблениями на расовой почве, наказан одним домашним матчем без зрителей условно с испытательным сроком до конца сезона-2021/22, а также штрафом в 500 тысяч рублей.

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Теги: 
РФС  футбол  Локомотив  Спартак  Маринато Гилерме  болельщики  оскорбление  наказание  дисквалификация 

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