Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев заразился коронавирусом

25 февраля. Mossovetinfo.ru – Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев заразился коронавирусом и пропустит предстоящий матч чемпионата страны против московского «Локомотива», сообщает Мetaratings.



Кроме того, по имеющейся информации, положительный тест на коронавирус сдал также защитник ЦСКА Игорь Дивеев, подозрение на заражение и у второго вратаря ЦСКА Владислава Торопа.



В связи с этим, ЦСКА срочно отозвал из аренды голкипера Илью Помазуна, выступавшего за екатеринбургский «Урал».



Перед возобновлением чемпионата России по футболу, ЦСКА занимает 2-е место в турнирной таблице, на 4 очка отставая от лидирующего «Зенита» (Санкт-Петербург).