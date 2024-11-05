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Другое     10.11.2024 11:45

Временные ограничения в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский сняты – Росавиция

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Теги:  Москва  Московская область  Росавиация  полеты  ограничения  отмена  безопасность  беспилотники  БПЛА 

10 ноября — Mossovetinfo.ru — Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропортах Шереметьево, Домодедво и Жуковский. Об этом сообщается в Telegram-канале  пресс-службы Росавиации.

«В 10:32 мск ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский сняты. Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — говорится в сообщении.

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Теги: 
Москва  Московская область  Росавиация  полеты  ограничения  отмена  безопасность  беспилотники  БПЛА 

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