Другие материалы
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Другое
10.11.2024, 11:45
Временные ограничения в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский сняты – Росавиция
10 ноября — Mossovetinfo.ru — Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропортах Шереметьево, Домо...
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Другое
07.11.2024, 07:36
Си Цзиньпин поздравил Дональда Трампа с избранием президентом США
7 ноября — Mossovetinfo.ru — Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг направил Дональду Трампу поздравления с избрани...
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Другое
05.11.2024, 14:06
Великобритания сменила оператора визового центра
5 ноября — Mossovetinfo.ru — Новым оператором услуг на визы в Великобританию c 4 декабря станет VFS Global, сообщает нынеш...