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29.07.2023, 14:31
ВС РФ 28 июля нанесли удар высокоточным оружием по пункту управления ВСУ в Днепре Минобороны
29 июля — Mossovetinfo.ru — Российские военные вечером 28 июля нанесли удар высокоточным оружием по пункту управлени...
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28.07.2023, 14:26
Россия списала африканским странам долги на общую сумму $23 млрд
28 июля — Mossovetinfo.ru — Россия списала африканским странам долги на общую сумму $23 млрд. Об этом заявил Президент ...
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16.07.2023, 13:16
GPS показал свою уязвимость в зоне СВО
16 июля — Mossovetinfo.ru — Российские системы и подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) эффективно «глушат» си...