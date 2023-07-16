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Другое     29.07.2023 14:31

ВС РФ 28 июля нанесли удар высокоточным оружием по пункту управления ВСУ в Днепре Минобороны

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Теги:  СВО  Минобороны  Днемр  Днепропетровск  ВСУ  пункту управления  удар  поражение  Storm Shadow  Игорь Конашенков 

29 июля — Mossovetinfo.ru — Российские военные вечером 28 июля нанесли удар высокоточным оружием по пункту управления ВСУ в городе Днепре (ранее - Днепропетровск), цель удара достигнута. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Вечером 28 июля Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар высокоточным оружием по пункту управления ВСУ в городе Днепропетровске. Назначенный объект поражен. Цель удара достигнута", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.

Российские военные сообщили, что за сутки сбили семь крылатых ракет Storm Shadow.

"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачены две модернизированные для ударов по наземным целям зенитные ракеты комплекса ПВО С-200, семь крылатых ракет Storm Shadow и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS" - сообщил Игорь Конашенков на брифинге в субботу.

Российские военные в районе города Запорожье уничтожили склад топлива одноименной украинской группировки войск, также сообщило в субботу министерство обороны РФ. Также в районе города Орехов Запорожской области поражен пункт управления 47-й механизированной бригады ВСУ, отмечает МО РФ.

Всего за сутки нанесено поражение 97 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 103 районах, сообщается в сводке.

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Теги: 
СВО  Минобороны  Днемр  Днепропетровск  ВСУ  пункту управления  удар  поражение  Storm Shadow  Игорь Конашенков 

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