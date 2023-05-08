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12.05.2023, 14:53
Все атаки ВСУ на Соледарском направлении 11 мая отражены - Минобороны РФ
12 мая - Mossovetinfo.ru - На Соледарском направлении противник 11 мая провел наступательные действия на всей линии бое...
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10.05.2023, 23:18
Телеграм-канал «Фонтанки» взломали вечером 10 мая
10 мая, Mossovetinfo.ru - "Канал в Telegram «Фонтанки.ру» взломали вечером 10 мая. Просим читателей не переходить по ссылкам ...
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08.05.2023, 18:53
Песков: сказанное Будановым свидетельствует что Украина - задумщик и спонсор терроризма
8 мая. Mossovetinfo.ru - Москва надеется, что Соединенные Штаты и страны Европы осудят заявление начальника Главного ...