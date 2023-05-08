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Другое     12.05.2023 14:53

Все атаки ВСУ на Соледарском направлении 11 мая отражены - Минобороны РФ

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Теги:  СВО  Минобороны  сводка  Солидар  наступление  отражение 

12 мая - Mossovetinfo.ru - На Соледарском направлении противник 11 мая провел наступательные действия на всей линии боевого соприкосновения, все атаки ВСУ отражены - сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации в сводке по состоянию на 12.05.2023 (13:30).

"На Соледарском тактическом направлении противник вчера провел наступательные действия на всей линии боевого соприкосновения сторон, протяженностью более 95 километров.
Подразделениями ВСУ было предпринято 26 атак, в которых были задействованы более 1000 военнослужащих, до 40 танков, а также другая военная и специальная техника.
Все атаки подразделений ВСУ отражены. Прорывов обороны российских войск не допущено", - сообщает Минобороны.

Также в сводке сообщается:
- на Малоильиновском направлении занят рубеж с учетом выгодных условий Берховского водохранилища. "Уничтожено более 540 украинских военнослужащих, восемь танков, а также более 20 единиц другой бронетехники";
- "Всего на Донецком направлении общие потери противника составили около 900 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, более 30 единиц бронетехники, а также семь автомобилей, две гаубицы Д-30 и одна гаубица L-118 производства Великобритании";
- "Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики сбит истребитель Су-27 воздушных сил Украины".

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Карта места

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Теги: 
СВО  Минобороны  сводка  Солидар  наступление  отражение 

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