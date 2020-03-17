17 марта. Mossovetinfo.ru – Все футбольные, хоккейные и баскетбольные мероприятия на территории России отменены до 10 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к лигам.
Отмена касается всех матчей в рамках РПЛ, КХЛ и Единой лиги ВТБ. Минспорта РФ в понедельник рекомендовало с 16 марта ограничить в стране спортивные мероприятия в связи с распространением коронавируса. Исключения предлагалось сделать только для отборочных соревнований к Олимпийским играм.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете на проведение в Москве любых массовых мероприятий численностью более 5 000 тысяч человек. Ограничение касалось в том числе и спортивных соревнований. В понедельник, 16 марта меры предосторожности были усилены, до 10 апреля запрещено проведение массовых мероприятий численностью более 50 человек. Запрет на проведение массовых мероприятий был введен и в ряде других российских регионов.
13:29 Другое Все футбольные, хоккейные и баскетбольные мероприятия в России отменены до 10 апреля
13:02 Город (Москва и область) Дом по реновации на 227 квартир построят в районе Старое Крюково
12:36 Власть Несистемные оппозиционеры не являются врагами государства - Путин
12:28 Власть ЦИК предложит кандидатуру Юрия Ермолова на пост главы Мосгоризбиркома
11:33 Власть Валентин Горбунов покидает пост главы Мосгорибиркома по состоянию здоровья
17:13 Город (Москва и область) В Москве временно запрещены массовые мероприятия численностью более 50 человек
17:01 Происшествия В Москве зафиксировано еще 20 случаев заражения коронавирусом
16:18 В России Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 63
11:59 В России РЖД отменили поезда в Украину, Молдавию и Латвию из-за коронавируса