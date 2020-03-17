17 марта. Mossovetinfo.ru – Все футбольные, хоккейные и баскетбольные мероприятия на территории России отменены до 10 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к лигам.



Отмена касается всех матчей в рамках РПЛ, КХЛ и Единой лиги ВТБ. Минспорта РФ в понедельник рекомендовало с 16 марта ограничить в стране спортивные мероприятия в связи с распространением коронавируса. Исключения предлагалось сделать только для отборочных соревнований к Олимпийским играм.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете на проведение в Москве любых массовых мероприятий численностью более 5 000 тысяч человек. Ограничение касалось в том числе и спортивных соревнований. В понедельник, 16 марта меры предосторожности были усилены, до 10 апреля запрещено проведение массовых мероприятий численностью более 50 человек. Запрет на проведение массовых мероприятий был введен и в ряде других российских регионов.