Всеобщую мобилизацию объявил глава Донецкой народной республики

19 февраля. Mossovetinfo.ru – Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин сегодня, 19 февраля, подписан указ о всеобщей мобилизации Об этом он объявил в видеообращении к населению.



Гражданам призывного возраста, находящимся в запасе, необходимо прибыть в военные комиссариаты.



С 18 февраля в ДНР был организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию для женщины, детей и людей пожилого возраста.



18 февраля Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе граждан РФ на военные сборы в 2022 году.