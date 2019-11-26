26 ноября. Mossovetinfo.ru – Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовало исполкому организации отстранить Россию на 4 года от участия во всех международных соревнованиях, а также запретить России в ближайшие 4 года проводить или подавать заявки на проведение международных соревнований.



По мнению комитета, российская сторона изменила базы данных Московской антидопинговой лаборатории, в связи с чем Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) должно быть признано несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу.



По мнению WADA все международные федерации, уже предоставившие России право проведения международных соревнований в ближайшие 4 года, должны отозвать это право и передать его другой стране.



Предлагается также запретить поднимать флаг России на всех международных соревнованиях, российским спортивным функционерам предлагается запретить посещать соревнования и принимать участие в работе международных федераций.



При этом российские спортсмены и тренеры смогут принимать участие в международных соревнованиях, выступая под нейтральным флагом, но только в том случае, если смогут доказать, что не принимали участие в допинговых махинациях.



Помимо этого, РУСАДА должно будет оплатить все расходы ВАДА, понесенные по расследованию дела с января 2019 года, а также выплатить штраф в размере 10 процентов дохода в 2019 году или 100 тысяч долларов США.



Таким образом, если рекомендации комитета по соответствию WADA будут приняты исполкомом организации, российские спортсмены в ближайшие четыре года не смогут принимать участие под флагом своей страны в Олимпиадах и Паралимпиадах, чемпионатах мира и Европы, и других соревнованиях, под эгидой международных федераций. Кроме того, Россия не сможет подавать заявки на проведение подобных соревнований.



Заседание исполкома WADA, на котором будет принято окончательное решение, пройдет 9 декабря.