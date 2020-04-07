7 апреля. Mossovetinfo.ru – Мессенджер WhatsApp вводит ограничения на часто пересылаемые сообщения, чтобы не допустить распространения дезинформации о корнавирусе, об этом сообщается в заявлении компании.
Теперь часто пересылаемые сообщения можно будет отправлять только в один чат за раз.
В заявлении указывается, что WhatsApp сотрудничает с ВОЗ и национальными министерствами здравоохранения для предотвращения распространения дезинформации о коронавирусе и предоставления пользователям точных данных.
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