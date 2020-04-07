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Другое     07.04.2020 14:53

WhatsApp вводит ограничения на часто пересылаемые сообщения

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Теги:  мессенджеры  WhatsApp  коронавирус  ограничения 

7 апреля. Mossovetinfo.ru – Мессенджер WhatsApp вводит ограничения на часто пересылаемые сообщения, чтобы не допустить распространения дезинформации о корнавирусе, об этом сообщается в заявлении компании.

Теперь часто пересылаемые сообщения можно будет отправлять только в один чат за раз.

В заявлении указывается, что WhatsApp сотрудничает с ВОЗ и национальными министерствами здравоохранения для предотвращения распространения дезинформации о коронавирусе и предоставления пользователям точных данных.


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Теги: 
мессенджеры  WhatsApp  коронавирус  ограничения 

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