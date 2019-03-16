16 марта. Mossovetinfo.ru – Яндекс объявил о начале тестирования новой социальной сети под названием «Аура» с искусственным интеллектом. Об этом сообщили в компании.



Новая соцсеть интегрирована в приложение Яндекс, но пока доступна ограниченному числу пользователей. Они могут пригласить в сеть других людей.



Искусственный интеллект покажет людей с похожими увлечениями или найдет интересных людей неподалеку.