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Другое     19.08.2020 09:40

«Яндекс» объединил несколько приложений в новом приложении «Яндекс.Go»

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Теги:  Яндекс  приложения 

19 августа. Mossovetinfo.ru – Компания «Яндекс» запустила приложение «Яндекс.Go», которое объединит приложения «Яндекс. Такси», «Яндекс.Еда», «Яндекс.Лавка» и «Яндекс. Драйв», скачать новое приложение можно в Google Play и App Store.

Ранее компания «Яндекс» уже объединила в одном приложении приложения «Яндекс. Такси» «Яндекс.Еда», «Яндекс.Лавка» и «Яндекс.Доставка». Кроме того, в другом приложении объединены «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Транспорт».


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Теги: 
Яндекс  приложения 

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