19 августа. Mossovetinfo.ru – Компания «Яндекс» запустила приложение «Яндекс.Go», которое объединит приложения «Яндекс. Такси», «Яндекс.Еда», «Яндекс.Лавка» и «Яндекс. Драйв», скачать новое приложение можно в Google Play и App Store.



Ранее компания «Яндекс» уже объединила в одном приложении приложения «Яндекс. Такси» «Яндекс.Еда», «Яндекс.Лавка» и «Яндекс.Доставка». Кроме того, в другом приложении объединены «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Транспорт».