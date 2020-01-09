9 января. Mossovetinfo.ru – Компания «Яндекс» планирует запустить собственного виртуального оператора связи, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
По данным издания, базовой сетью для виртуального оператора «Яндекса» станет Tele2, однако при этом абоненты смогут переключаться и между другими операторами, с которым пока идут переговоры.
Тарифы на услуги нового оператора будут интегрированы с подпиской «Яндекс. Плюс», благодаря чему абоненты получат доступ не только к услугам связи, но и к музыке и кино на сервисах «Яндекса».
В тоже время в компании «Яндекс» изданию заявили, что переговоры с различными операторами связи по различным проектам действительно ведутся, однако конкретных договоренностей пока нет. Кроме того, в «Яндексе» заявили, что планов по запуску виртуального оператора у компании нет.
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