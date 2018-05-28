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Другое
29.05.2018, 13:18
Яндекс представил свой первый гаджет
29 мая. Mossovetinfo.ru – Яндекс представил свое первое мультимедийное устройство со встроенным голосовым помощником «Алиса». Устройство похоже на колонку. Оно способно выполнять функции буд...
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Другое
28.05.2018, 11:41
Стартовала Московская неделя предпринимательства
28 мая. Mossovetinfo.ru – Московская неделя предпринимательства стартовала в Москве. Первым мероприятиям в рамках недели стал Московский предпринимательский форум. Его открыл мэр столицы Сергей Соб...
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Другое
28.05.2018, 08:11
Девятиметровую вувузелу установят в парке «Сокольники» к ЧМ-2018
28 мая. Mossovetinfo.ru – Девятиметровая электрическая вувузела появится в парке «Сокольники» к чемпионату мира по футболу. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. ...