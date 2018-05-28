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Другое     29.05.2018, 13:18

Яндекс представил свой первый гаджет

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Теги:  инновации  гаджеты  Яндекс 

29 мая. Mossovetinfo.ru – Яндекс представил свое первое мультимедийное устройство со встроенным голосовым помощником «Алиса».

Устройство похоже на колонку. Оно способно выполнять функции будильника, воспроизводить музыку, рассказать о погоде. Также его можно подключить напрямую к телевизору, после чего телевизор будет работать на голосовом управлении. Кроме того, с помощью устройства можно пообщаться с голосовым помощником «Алиса», который компания «Яндекс» запустила в октябре 2017 года.

Новый гаджет будет стоить 9,99 тысячи рублей. Продажи нового устройства начнутся летом.


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Теги: 
инновации  гаджеты  Яндекс 

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