«Яндекс» создал собственный продюсерский центр для участия в кинопроизводстве

9 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - «Яндекс» создал собственный продюсерский центр который будет «финансово и экспертно участвовать в кинопроизводстве», помогать в продвижении фильмов разных жанров. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на директора по развитию медиасервисов «Яндекса» Ольгу Филипук.



Центр создан на базе медиасервисов «Яндекса: «КиноПоиск», «Яндекс.Афиша», «Яндекс.Телепрограмма», «Яндекс.Музыка».



Продюсерский центр будет финансово и экспертно участвовать в кинопроизводстве, а также, используя технологии «Яндекса», помогать в продвижении фильмов разных жанров, приводят СМИ я слова директора по развитию медиасервисов «Яндекса».



Напомним, что поисковик «Яндекс» в январе добавил на главную страницу раздел с фильмами и сериалами, которые можно посмотреть бесплатно. Фильмы доступны для просмотра и через другие сервисы компании, в том числе на «КиноПоиске».