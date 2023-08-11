22 августа — Mossovetinfo.ru — Япония начнет сбрасывать очищенную радиоактивную воду с Фукусимы в океан уже в четвер...

11 августа — Mossovetinfo.ru — В ночь с 11 на 12 августа произойдет пик знаменитого летнего звездопада Персеиды и при б...