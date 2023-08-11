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Другое     22.08.2023 07:24

Япония начнет сбрасывать очищенную радиоактивную воду с Фукусимы в океан 24 августа

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Теги:  Япония  Фукусима  радиоактивность. радиоактивная вода. сброс 

22 августа — Mossovetinfo.ru — Япония начнет сбрасывать очищенную радиоактивную воду с Фукусимы в океан уже в четверг, 24 августа, объявили официальные лица, - премьер-министр Фумио Кисида отметил, что перед принятием решения власти подтвердили полную готовность всех профильных министерств и ведомств, а также компании-оператора Tokyo Electric Power осуществить это безопасно. Правительство провело заседание кабинета для обсуждения этого вопроса.

"Было принято решение начать сброс воды 24 августа, если не возникнет никаких помех с точки зрения погодных условий и условий на море", - отметил Фумио Кисида.

Разрушительное землетрясение и цунами 2011 года в Японии привели к тому, что вода на атомной станции Фукусима была загрязнена высокорадиоактивными материалами.

На данный момент все эти сточные воды прошли очистку и хранятся в массивных резервуарах. Но пространство на исходе, и власти говорят, что им нужно избавиться от воды, чтобы безопасно вывести станцию из эксплуатации – отсюда и план выпуска в океан, который с самого начала вызывал споры.

Весной 2021 года премьер-министр Японии Есихидэ Суга во вторник сообщил, что его правительство приняло решение сбросить в море загрязненные радиоактивные сточные воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" вопреки возражениям в стране и за ее пределами. Охлаждение реакторов на АЭС "Фукусима-1" после аварии 2011-го года ведет к загрязнению огромного количества воды. МИД Китая выразил серьезную озабоченность в связи с перспективой сбросить в Тихий океан загрязненные радиоактивные сточные воды с аварийной АЭС "Фукусима-1".

В июле нынешнего года Международное агентство ООН по атомной энергии (МАГАТЭ) пришло к выводу, что план Японии соответствует международным стандартам безопасности и окажет “незначительное радиологическое воздействие на людей и окружающую среду”, что оно повторило во вторник после заявления правительства, заявив, что план прошел двухлетний “подробный обзор”.

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Теги: 
Япония  Фукусима  радиоактивность. радиоактивная вода. сброс 

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