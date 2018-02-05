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Другое
06.02.2018, 11:41
Продолжается обвал курса биткойна – курс опускался ниже $6 тысяч
6 февраля / Mossovetinfo.ru / - - Продолжается обвал курса биткойна, вызванный многими причинами, в том числе неоднократными похищениями хаккеров криптовалюты с бирж. Курс криптовалюты биткойн оп...
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Другое
06.02.2018, 10:33
Запрещенный в России фильм «Смерть Сталина» разрешен к показу в Белоруссии
6 февраля / Mossovetinfo.ru / - - Запрещенный в России фильм «Смерть Сталина» разрешен к показу в Белоруссии поскольку у специалистов Минкульта Белоруссии «замечаний по прокату фильма не имеется». ...
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Другое
05.02.2018, 12:00
Миллиарды вон похищены с бирж Южной Кореи хакерами из КНДР
5 февраля /Mossovetinfo.ru/ -- Миллиарды вон похищены с бирж Южной Кореи хакерами из Северной Кореи (КНДР) в минувшем году. Об этом 5 февраля сообщает Reuters со ссылкой на информацию от члена разведы...