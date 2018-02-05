6 февраля / Mossovetinfo.ru / - - Запрещенный в России фильм «Смерть Сталина» разрешен к показу в Белоруссии поскольку у специалистов Минкульта Белоруссии «замечаний по прокату фильма не имеется». ...

5 февраля /Mossovetinfo.ru/ -- Миллиарды вон похищены с бирж Южной Кореи хакерами из Северной Кореи (КНДР) в минувшем году. Об этом 5 февраля сообщает Reuters со ссылкой на информацию от члена разведы...