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Другое     03.12.2020 10:06

Защитник ЦСКА Марио Фернандес признан «Джентльменом года»

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Теги:  футбол  Марио Фернандес  премии  Джентльмен года 

3 декабря. Mossovetinfo.ru – Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес признан «Джентльменом года», сообщает «Комсомольская правда».

Марио Френандес вошел в тройку претендентов по итогам голосования болельщиков. Помимо него претендентами на звание «Джентльмен года» стали Георгий Джикия («Спартак») и Матиас Норманн («Ростов»).

На втором этапе победителя определяло жюри. За первое место давалось 3 балла, за второе - 2 балла, за третье - один балл. Фернандес всего на один балл опередил Джикию (25:24) и стал обладателем приза.

Премия «Джентльмен года» вручается «Комсомольской правдой» с 1994 года. Приз носит имя Федора Черенкова. Лауреату вручается черный смокинг.


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Теги: 
футбол  Марио Фернандес  премии  Джентльмен года 

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