3 декабря. Mossovetinfo.ru – Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес признан «Джентльменом года», сообщает «Комсомольская правда».
Марио Френандес вошел в тройку претендентов по итогам голосования болельщиков. Помимо него претендентами на звание «Джентльмен года» стали Георгий Джикия («Спартак») и Матиас Норманн («Ростов»).
На втором этапе победителя определяло жюри. За первое место давалось 3 балла, за второе - 2 балла, за третье - один балл. Фернандес всего на один балл опередил Джикию (25:24) и стал обладателем приза.
Премия «Джентльмен года» вручается «Комсомольской правдой» с 1994 года. Приз носит имя Федора Черенкова. Лауреату вручается черный смокинг.
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