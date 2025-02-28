Застрявших на МКС астронавтов могли вернуть полгода назад, но Байден был против - Маск

6 марта — Mossovetinfo.ru — Застрявшие на Международной космической станции (МКС) астронавты НАСА Барри Юджин Уилмор и Сунита Уильямс могли вернуться на Землю еще полгода назад на космическом корабле Dragon, но администрация предыдущего президента США Джо Байдена была против этого, - «Белый дом Байдена, а не НАСА, отказался предоставить разрешение на это». Об этом сообщает основатель компании SpaceX, Илона Маска в своей соцсети.



Первоначально планировалось, что Уилмор и Уильямс пробудут на орбите до 18 июня 2024 года. Сроки возвращения были в итоге на неопределенный срок из-за неисправности корабля. Сейчас планируется что астронавты вернутся на Землю в составе миссии Crew-9 компании SpaceX весной 2025 года.



Около месяца назад Президент США Дональд Трамп попросил Илона Маска и компанию Space X «забрать» двух астронавтов, которых «бросила в космосе администрация Байдена».



5 июня 2024 года космический корабль NASA Boeing Starliner Calypso был запущен с космодрома на мысе Канаверал для восьмидневного полёта к Международной космической станции (МКС). Когда «Боинг Старлайнер Калипсо» приблизился к МКС, двигатели капсулы вышли из строя, и НАСА сочло слишком опасным возвращение Уильямса и Уилмора на Землю на борту космического корабля, как планировалось 14 июня.