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06.03.2025, 08:23
Застрявших на МКС астронавтов могли вернуть полгода назад, но Байден был против - Маск
6 марта — Mossovetinfo.ru — Застрявшие на Международной космической станции (МКС) астронавты НАСА Барри Юджин Уилмо...
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Другое
28.02.2025, 17:51
МИД России сообщил о получении агремана на назначение А.Н.Дарчиева Послом России в США
28 февраля — Mossovetinfo.ru — МИД России сообщил о получении агремана на назначение А.Н.Дарчиева Послом России в США...
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Другое
28.02.2025, 04:44
Индекс Nikkei упал на 2,84% на ожиданиях введения США пошлин на товары из Канады и Мексики
28 февраля — Mossovetinfo.ru — Японский индекс Nikkei 225 через час с небольшим после начала торгов на Токийской бирже об...