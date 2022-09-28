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Другое     28.09.2022 17:58

Заявление МИД России в связи с проведением референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

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Теги:  МИД  заявление  референдум  ДНР  ЛНР  Херсонская область  Запорожская область 

28 сентября. Mossovetinfo.ru - МИД России в связи с проведением референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях распространил заявление. ИА МОССОВЕТ публикует полный текст Заявления МИД.

23-27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы о вхождении этих регионов в состав Российской Федерации. Итоги волеизъявления подведены. Подавляющее большинство проголосовавших – 99,23% в ДНР; 98,42% в ЛНР; 93,11% в Запорожской области и 87,05% в Херсонской области – поддержали идею объединения этих регионов с Россией. Явка составила: в ДНР – 97,5%; в ЛНР – 92,6%; в Запорожской области – 85,4% и в Херсонской области – 76,9%.

Несмотря на провокации киевского режима, отдавшего преступные приказы о нанесении массированных артударов по местам скопления населения и гражданским объектам, люди не испугались прийти на избирательные участки и выразить свою волю. Результаты плебисцита говорят сами за себя: жители Донбасса, Херсонщины и Запорожья не хотят возвращаться к прежней жизни и сделали осознанный и свободный выбор в пользу России.

Альтернативы у них, по сути, не осталось. Далеко не все на Украине смирились и приняли госпереворот в Киеве в феврале 2014 г., в результате которого к власти пришли национал-радикальные силы, развязавшие кровавую бойню с несогласными на юго-востоке страны. Не спасло ситуацию и подписание Минских соглашений, одобренных резолюцией Совета Безопасности ООН. Украинская сторона, как цинично заявляют сегодня ее представители, и не собиралась соблюдать их с самого начала, а готовилась к войне. Население Донбасса восемь лет подвергалось планомерному и циничному уничтожению. Закономерным итогом проводимой киевским режимом антинародной политики стало решение жителей Донбасса, Херсонщины и Запорожья искать защиту у России.

Референдумы были проведены в полном соответствии с нормами и принципами международного права. Народ Донбасса и юга Украины реализовал свое законное право на самоопределение в соответствии с Уставом ООН, Международными пактами о правах человека 1966 г., Хельсинским Заключительным актом СБСЕ 1975 г., а также заключением Международного суда ООН по Косово от 22 июля 2010 г., подтвердившим тот факт, что одностороннее провозглашение независимости частью государства не нарушает какую-либо норму международного права.

Международные наблюдатели из Италии, ФРГ, Венесуэлы, Латвии и других стран (всего 133 человека), следившие за ходом референдумов, также признали их итоги легитимными. Благодарим зарубежных экспертов, блогеров, журналистов, представителей общественных организаций за смелость, честность и объективность.

В ближайшее время предстоит ответственный этап наших совместных действий по воплощению в жизнь чаяний жителей ДНР, ЛHP, Запорожской и Херсонской областей быть вместе с Россией.

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Теги: 
МИД  заявление  референдум  ДНР  ЛНР  Херсонская область  Запорожская область 

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