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Другое     22.09.2020 17:18

Зайцев остается гендиректором ФК «Химки», Удодова, Анохина и Поляцкина в клубе не будет

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Теги:  ФК Химки  футбол  кадры 

22 сентября. Mossovetinfo.ru - Генеральным директором ФК «Химки» останется Александр Зайцев, Дмитрия Поляцкина, которого планировали назначить на это место, в клубе не будет, сообщает telegram-канал «Ложа прессы».

Как сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, готовить команду к ближайшему матчу будет Игорь Ющенко, который исполняет обязанности главного тренера.

Также сообщается, что Александра Удодова которого называли потенциальным инвестором подмосковного клуба, и Сергея Анохина, который должен был стать куратором нового проекта, в клубе также не будет.

Ранее сообщалось, что главный тренер ФК «Химки» Дмитрий Гунько покинул пост главного тренера команды. После 8 туров «Химки» занимают 15 место в турнирной таблице чемпионата России. В 8 матчах чемпионата страны команда набрала всего 3 очка и не одержала ни одной победы.


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Теги: 
ФК Химки  футбол  кадры 

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