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22.09.2020, 17:18
Зайцев остается гендиректором ФК «Химки», Удодова, Анохина и Поляцкина в клубе не будет
22 сентября. Mossovetinfo.ru - Генеральным директором ФК «Химки» останется Александр Зайцев, Дмитрия Поляцкина, которого планировали назначить на это место, в клубе не будет, сообщает telegram-кана...
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Другое
21.09.2020, 15:07
В работе мессенджера Telegram произошел сбой
21 сентября. Mossovetinfo.ru - В работе мессенджера Telegram днем в понедельник, 21 сентября, произошел сбой, следует из данных портала Downdetector, который отслеживает сбои и отключения интернет-...
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Другое
21.09.2020, 12:27
Дмитрий Гунько покинул пост главного тренера ФК «Химки»
21 сентября. Mossovetinfo.ru - Дмитрий Гунько покинул пост главного тренера ФК «Химки» об этом он сообщил на своей странице в Instagram. Гунько возглавил «Химки» перед началом текущего сезон...