22 сентября. Mossovetinfo.ru - Генеральным директором ФК «Химки» останется Александр Зайцев, Дмитрия Поляцкина, которого планировали назначить на это место, в клубе не будет, сообщает telegram-канал «Ложа прессы».



Как сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, готовить команду к ближайшему матчу будет Игорь Ющенко, который исполняет обязанности главного тренера.



Также сообщается, что Александра Удодова которого называли потенциальным инвестором подмосковного клуба, и Сергея Анохина, который должен был стать куратором нового проекта, в клубе также не будет.



Ранее сообщалось, что главный тренер ФК «Химки» Дмитрий Гунько покинул пост главного тренера команды. После 8 туров «Химки» занимают 15 место в турнирной таблице чемпионата России. В 8 матчах чемпионата страны команда набрала всего 3 очка и не одержала ни одной победы.