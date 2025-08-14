Другие материалы
-
Другое
24.08.2025, 12:00
Зеленский не хочет идти на компромиссы в вопросах мирного урегулирования
24 августа — Mossovetinfo.ru — Украина «никогда больше в истории» не будет принуждена к «компромиссу» и она получит ...
-
Другое
23.08.2025, 17:19
Арестованный в Италии украинец руководил диверсионной группой по подрыву Северных потоков - немецкие следователи
23 августа — Mossovetinfo.ru — Немецкие СМИ получили доступ к ордеру на арест гражданина Украины Сергея К., согласно ...
-
Другое
14.08.2025, 11:12
Уничтожено производство ракет «Сапсан» на ВПК Украины в результате совместной операции ФСБ с Минобороны
14 августа — Mossovetinfo.ru — В результате проведенной совместной специальной операции ФСБ совместно с Минобороны ...