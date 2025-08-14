 
Актуальные темы: переговоры
Другое     24.08.2025 12:00

Зеленский не хочет идти на компромиссы в вопросах мирного урегулирования

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Зеленский  Украина  переговоры независимость 

24 августа — Mossovetinfo.ru — Украина «никогда больше в истории» не будет принуждена к «компромиссу» и она получит мир за счет гарантий безопасности со стороны Запада. Об этом Владимир Зеленский заявил в воскресенье в видеообращении по случаю Дня независимости. Также в воскресенье Государственный департамент США поздравил Украину с Днем независимости и выразил уверенность, что решение украинского конфликта путем переговоров сохранит независимость страны.

Накануне канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что для достижения мира на Украине требуется терпение, и подчеркнул, что это будет довольно сложной задачей. «Никто не должен говорить сегодня, что мы обсуждаем только поставки оружия», - сказал Мерц на партийном съезде ХДС в Нижней Саксонии. Однако он отметил, что потенциальный мир на Украине требует терпения. В то же время канцлер ФРГ указал на то, что «все» должны понимать, насколько «сложной» будет эта задача на протяжении недель или даже месяцев.

В среду глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответ на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Зеленский  Украина  переговоры независимость 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

12:00 Другое Зеленский не хочет идти на компромиссы в вопросах мирного урегулирования

09:36 Город (Москва и область) До плюс 21 ожидаются в столичном регионе 24 августа

23:06 Общество Общемосковский крестный ход пройдет 7 сентября 2025 года

18:11 Город (Москва и область) За счет федеральных кредитов Москва приобрела 99 вагонов поезда «Иволга 4.0»

17:43 Происшествия Блогер Маркарян задержан по подозрению в оскорблении памяти защитников Отечества – СК

Актуальные материалы

21:33 В мире Путин провел в Кремле Совещание по итогам российско-американской встречи в верхах

03:29 В мире Трамп заявил, что в следующий раз рассчитывает поговорить с Путиным «очень скоро»

02:55 В мире Основные заявления президента России Путина по итогам переговоров на Аляске

15:12 В России Путин: озвученные год назад условия, цели по перемирию в Украине «остались прежними»

17:33 Мнения Миронов полагает необоснованными прогнозы что останется только новый мессенджер MAX, а остальные заблокируют

13:03 В мире Франция и Италия не будут участвовать в инициативе по закупке вооружений США для Киева

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru