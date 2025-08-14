Зеленский не хочет идти на компромиссы в вопросах мирного урегулирования

24 августа — Mossovetinfo.ru — Украина «никогда больше в истории» не будет принуждена к «компромиссу» и она получит мир за счет гарантий безопасности со стороны Запада. Об этом Владимир Зеленский заявил в воскресенье в видеообращении по случаю Дня независимости. Также в воскресенье Государственный департамент США поздравил Украину с Днем независимости и выразил уверенность, что решение украинского конфликта путем переговоров сохранит независимость страны .



Накануне канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что для достижения мира на Украине требуется терпение, и подчеркнул, что это будет довольно сложной задачей. «Никто не должен говорить сегодня, что мы обсуждаем только поставки оружия», - сказал Мерц на партийном съезде ХДС в Нижней Саксонии. Однако он отметил, что потенциальный мир на Украине требует терпения. В то же время канцлер ФРГ указал на то, что «все» должны понимать, насколько «сложной» будет эта задача на протяжении недель или даже месяцев.



В среду глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответ на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году.