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Другое     27.11.2022 18:57

«Зенит» по пенальти обыграл «Спартак» в матче Кубка России

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Теги:  Зенит  Спартак 

27 ноября. Mossovetinfo.ru - Футболисты «Зенита» одержали победу над «Спартаком» по пенальти со счётом 1:0 в заключительном матче группового этапа Кубка России в воскресенье в Санкт-Петербурге в матче 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России. Основное время матча завершилось вничью — 0:0.

После массовой драки на поле, которая произошла после свистка об окончании основного времени были удалены шесть игроков: Шамар Николсон, Александр Селихов и Александр Соболев («Спартак»), а также Родригао, Вильмар Барриос и Малком («Зенит»).

«Спартак» занял в группе 1-е место, «Крылья Советов» — 2-е.

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Теги: 
Зенит  Спартак 

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