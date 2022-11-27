«Зенит» по пенальти обыграл «Спартак» в матче Кубка России

27 ноября. Mossovetinfo.ru - Футболисты «Зенита» одержали победу над «Спартаком» по пенальти со счётом 1:0 в заключительном матче группового этапа Кубка России в воскресенье в Санкт-Петербурге в матче 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России. Основное время матча завершилось вничью — 0:0.



После массовой драки на поле, которая произошла после свистка об окончании основного времени были удалены шесть игроков: Шамар Николсон, Александр Селихов и Александр Соболев («Спартак»), а также Родригао, Вильмар Барриос и Малком («Зенит»).



«Спартак» занял в группе 1-е место, «Крылья Советов» — 2-е.