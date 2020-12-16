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Другое     16.12.2020 22:39

«Зенит» победил «Спартак» в матче 19-го тура РПЛ

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Теги:  Зенит  Спартак 

16 декабря. Mossovetinfo.ru - Санкт-Петербургский "Зенит" обыграл московский "Спартак" в матче 19-го тура Российской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 3:1.При этом автогол забил защитник "Зенита" Деян Ловрен.

Победа позволила "Зениту" оторваться от "Спартака" на 6 баллов.

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Теги: 
Зенит  Спартак 

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