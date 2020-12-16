«Зенит» победил «Спартак» в матче 19-го тура РПЛ

16 декабря. Mossovetinfo.ru - Санкт-Петербургский "Зенит" обыграл московский "Спартак" в матче 19-го тура Российской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 3:1.При этом автогол забил защитник "Зенита" Деян Ловрен.



Победа позволила "Зениту" оторваться от "Спартака" на 6 баллов.

