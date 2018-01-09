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Город     09.01.2018 14:59

10,5 млн человек посетили в Москве новогодние мероприятия с 30 декабря по 8 января

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Теги:  Москва  Петербург  Рождество  туризм  рейтинг  власть  эффективность 

Москва, 9 января. /Mossovetinfo.ru/ -За десять праздничных дней, с 30 декабря по 8 января, новогодние мероприятия Москве посетили 10,5 млн человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

«В эти новогодние дни москвичи как никогда активно принимали участие в праздничных мероприятиях в парках, на ВДНХ и площадках фестиваля «Путешествие в Рождество»», - подчеркнул Собянин.

Как ранее сообщало ИА «Моссовет», Москва стала лидером популярных у туристов российских городов на Рождество 2018. Эту информацию распространил, по данным рейтинга бронирования гостиниц, Комитет по туризму Петербурга.

Напомним, что фестиваль «Путешествие в Рождество» проходит до 14 января на 83 площадках. 

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Карта места

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Теги: 
Москва  Петербург  Рождество  туризм  рейтинг  власть  эффективность 

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