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Город (Москва и область)     06.02.2020 09:40

12 московских компаний представят фильмы и анимацию на форуме в США

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Теги:  МЭЦ  кино  анимация  форум  США  бизнес 

6 февраля. Mossovetinfo.ru – 12 московских компаний представят свою продукцию в сфере кино и анимации на деловом форуме Kidscreen Summit, который пройдет в американском Майами с 10 по 13 февраля, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Московские компании представят на форуме 23 анимационных проекта, два художественных фильма, а также предложат услуги по дубляжу.

«Познавательный и развлекательный контент для детей — быстроразвивающийся, перспективный рынок. На продукцию наших компаний уже есть спрос за рубежом, и поддержка города поможет им упрочить позиции. Уверена, что на предстоящем форуме они не только найдут новых покупателей, но и заметно расширят аудиторию», - заявила Сергунина.

Свои возможности столичные компании презентуют на стенде Created in Moscow, а также на специально организованных встречах с потенциальными зарубежными покупателями.

Участие московских компаний в форуме организовано Московским экспортным центром (МЭЦ), созданным в 2017 году для продвижения продукции столичных производителей на зарубежные рынки. В 2019 году МЭЦ уже сопровождал московских предпринимателей на трех зарубежных кинорынках во Франции, Канаде и США. В результате московские компании заключили контракты на 1,7 миллиона долларов с контрагентами из десятков стран.


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Теги: 
МЭЦ  кино  анимация  форум  США  бизнес 

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