130 тысяч человек приняли участие в шествии профсоюзов в Москве

1 мая. Mossovetinfo.ru - - В праздничном шествии, организованном представителями Московской Федерации профсоюзов, приняли участие 130 000 человек. Об этом в официальной информации сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве.



Шествие, завершившееся на Красной площади, возглавляли мэр Москвы Сергей Собянин, глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков и председатель Московской федерации профсоюзов (МФП) Михаил Антонцев, - сообщает корреспондент ИА «Моссовет».



Колонна профсоюзов формировалась у метро Новокузнецкая или Третьяковскаяи далее прошла по Большой Ордынке через Москворецкий мост с выходом на Васильевский спуск и на Красную площадь.



«Первомайские демонстрации профсоюзов пройдут в 170 городах страны. В них традиционно принимают участие почти 2,5 миллиона человек. Самые массовые шествия ожидаются в Москве. Во всех районах города будут открыты праздничные площадки», - ранее сообщила МФП.