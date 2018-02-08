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Город (Москва и область)     08.02.2018 16:06

16 февраля в Солнечногорске пройдут публичные слушания по проекту обхода «Ленинградки»

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Теги:  Московская область  Солнечногорск  М-10  Ленинградского шоссе  трасса  обход  проект  Подмосковье 

8 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Проект планировки и межевания территории для размещения обходного участка автодороги федеральной трассы М-10 (Ленинградского шоссе) в Солнечногорске представлен на публичные слушания, которые «пройдут 16 февраля в 15:00 в ГЦНТиД «Лепсе», - сообщает пресс-службка администрации Солнечногорска.

«Проект планировки и межевания территории автодороги от автостанции к Пятницкому шоссе в обход М-10 в Солнечногорске», размещен на сайте администрации Солнечногорска.

Ожидается, что обход позволит сократить время в пути и разгрузить федеральную трассу. Согласно проекту, «перепробег сократится на 1 км, отметил глава. При этом протяжённость самой будущей дороги составит 300 м, ширина проезжей части 11,5 м (2 полосы по 4 м и дополнительная полоса 3,5 м), тротуара 2,25 м», - сообщает пресс-служба администрации.

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Карта места

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Теги: 
Московская область  Солнечногорск  М-10  Ленинградского шоссе  трасса  обход  проект  Подмосковье 

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