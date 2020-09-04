186 многодетных семей Подмосковья в августе получили земельные участки

7 сентября. Mossovetinfo.ru – С начала 2020 года 619 многодетных семей Московской области получили земельные участки в личную собственность, в том числе в августе - 186 семей, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений МО со ссылкой на главу ведомства Наталью Адигамову.



С начала действия областного закона наилучшие результаты по обеспечению земельными участками многодетных семей показали Лотошино, Ступино, Зарайск, Шаховская, Серебряные пруды и Луховицы.