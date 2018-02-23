Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     23.02.2018 00:17

23 февраля в Москве праздничный фейерверк запустят с 16 площадок – места запуска

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  23 февраля  Москва  фейерверк  салют  места 

23 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - В честь Дня защитника Отечества, 23 февраля, в 21:00, в Москве с 16 площадок запустят праздничный.

В течение 10 минут из 74 салютных установок будет сделано около 10 тыс. залпов. Диаметр купола каждого из салютов составит 300 м.

В Парке Победы установят сразу две площадки для фейерверков: на холме у Входной площади и на аллее Партизан. В Парке Победы и на Лужнецкая набережная салют будет сопровождаться громкими холостыми выстрелами из пушек ЗИС-3 времен ВОВ.

ИА «Моссовет» публикует список площадок для запуска фейерверка/салюта в День защитника Отечества:

ЗАО - Парк Победы - В 400 метрах от Музея Великой Отечественной войны на аллее Партизан
ЗАО - Парк Победы - На холме у Входной площади
ЗАО - Ново-Переделкино - Улица Федосьино, дом 18, на берегу пруда
ЦАО - Лужнецкая набережная - На территории олимпийского комплекса, напротив Большой спортивной арены
СВАО – ВДНХ - На площади между северными воротами ВДНХ и Сельскохозяйственной улицей
СВАО – Лианозово - Новгородская улица, дом 38, на берегу Алтуфьевского пруда
ВАО - Измайловский парк культуры и отдыха - На территории городка имени Баумана, площадка на берегу Cepeбpянo-Bинoгpaднoгo пруда у дома 3
ЮВАО - Парк «Кузьминки» - Улица Заречье, дом 3а, строение 1, площадка РОСТО
ЮЗАО – Обручевский - На территории универсальной спортивной площадки, 60 метров юго-восточнее главного корпуса Российского университета дружбы народов
ЮЗАО – Южное Бутово - Улица Академика Понтрягинa, дoм 11, кopпyc 3, на бepeгy Чepнeвcкoгo пpyдa
ЮАО - Москворечье-Сабурово - Зона набережной Москвы-реки напротив дома 25, корпуса 2 на улице Борисовские Пруды
СЗАО – Митино - Улица Рословка, дом 5, на территории ландшафтного парка за физкультурно-оздоровительным комплексом «Аквамарин»
СЗАО – Покровское-Стрешнево - На территории аэродрома Тушино, 500 метров юго-западнее Волоколамского шоссе
САО – Левобережный - Фестивальная улица, дом 2б, парк Дружбы, вблизи скульптурной композиции «Дружба континентов»
ЗелАО – Зеленоград - Oзеpнaя aллeя, дoм 8, в парке Победы, на нижней площадке фонтана на берегу пруда
ТиНАО - Городской округ Троицк - На территории Троицкого обособленного подразделения Физического института имени П.Н. Лебедева РАН на Физической улице, в 300 метрах северо-восточнее владения 11

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
23 февраля  Москва  фейерверк  салют  места 

Возврат к списку

Лента новостей

00:17 Город (Москва и область) 23 февраля в Москве праздничный фейерверк запустят с 16 площадок – места запуска

23:22 Общество Глава предвыборного штаба Навального Волков арестован на 30 суток

22:49 В мире 400 килограммов кокаина планировалось доставить диппочтой посольства России в Аргентине

22:07 Другое SpaceX подтвердила успешное развертывание спутника PAZ на околоземной орбите

21:43 В мире SpaceX запустила ракету для раздачи всемирного интернета нового поколения

Актуальные материалы

08:20 Другое Twitter анонсировал ужесточение мер по борьбе с «ботами»

16:33 В России Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ состоится 1 марта

12:15 Происшествия В ДТП на Ленинградском шоссе у дома 51 в автобусе пострадавших нет – Мосгортранс

11:39 Город (Москва и область) До минус 25 градусов в ночь на 23 февраля в Московском регионе подтверждает Гидрометцентр

10:21 В мире Мировой рекорд побила фигуристка Алина Загитова в короткой программе ОИ-2018

10:50 В мире В США выставлены на торги в марте все доступные участки нефти и газа на шельфе Мексиканского залива

19:49 Город (Москва и область) Москва и Подмосковье подготовилась к ухудшению погодных условий в ближайшую неделю

19:01 Общество Марш Немцова 25 февраля согласован городскими властями

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru