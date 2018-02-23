23 февраля в Москве праздничный фейерверк запустят с 16 площадок – места запуска

23 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - В честь Дня защитника Отечества, 23 февраля, в 21:00, в Москве с 16 площадок запустят праздничный.



В течение 10 минут из 74 салютных установок будет сделано около 10 тыс. залпов. Диаметр купола каждого из салютов составит 300 м.



В Парке Победы установят сразу две площадки для фейерверков: на холме у Входной площади и на аллее Партизан. В Парке Победы и на Лужнецкая набережная салют будет сопровождаться громкими холостыми выстрелами из пушек ЗИС-3 времен ВОВ.



ИА «Моссовет» публикует список площадок для запуска фейерверка/салюта в День защитника Отечества:



ЗАО - Парк Победы - В 400 метрах от Музея Великой Отечественной войны на аллее Партизан

ЗАО - Парк Победы - На холме у Входной площади

ЗАО - Ново-Переделкино - Улица Федосьино, дом 18, на берегу пруда

ЦАО - Лужнецкая набережная - На территории олимпийского комплекса, напротив Большой спортивной арены

СВАО – ВДНХ - На площади между северными воротами ВДНХ и Сельскохозяйственной улицей

СВАО – Лианозово - Новгородская улица, дом 38, на берегу Алтуфьевского пруда

ВАО - Измайловский парк культуры и отдыха - На территории городка имени Баумана, площадка на берегу Cepeбpянo-Bинoгpaднoгo пруда у дома 3

ЮВАО - Парк «Кузьминки» - Улица Заречье, дом 3а, строение 1, площадка РОСТО

ЮЗАО – Обручевский - На территории универсальной спортивной площадки, 60 метров юго-восточнее главного корпуса Российского университета дружбы народов

ЮЗАО – Южное Бутово - Улица Академика Понтрягинa, дoм 11, кopпyc 3, на бepeгy Чepнeвcкoгo пpyдa

ЮАО - Москворечье-Сабурово - Зона набережной Москвы-реки напротив дома 25, корпуса 2 на улице Борисовские Пруды

СЗАО – Митино - Улица Рословка, дом 5, на территории ландшафтного парка за физкультурно-оздоровительным комплексом «Аквамарин»

СЗАО – Покровское-Стрешнево - На территории аэродрома Тушино, 500 метров юго-западнее Волоколамского шоссе

САО – Левобережный - Фестивальная улица, дом 2б, парк Дружбы, вблизи скульптурной композиции «Дружба континентов»

ЗелАО – Зеленоград - Oзеpнaя aллeя, дoм 8, в парке Победы, на нижней площадке фонтана на берегу пруда

ТиНАО - Городской округ Троицк - На территории Троицкого обособленного подразделения Физического института имени П.Н. Лебедева РАН на Физической улице, в 300 метрах северо-восточнее владения 11

