22 апреля. Mossovetinfo.ru – Две трети умерших от последствий коронавируса в Москве не обратились вовремя за медицинской помощью, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.
Коронавирусную инфекцию многие путают с ОРВИ или сезонной аллергией, и предпочитают заниматься самолечением, подвергая здоровье смертельному риску. Обычно резкое ухудшение состояния здоровья наступает через 5-8 дней после заражения. В таких случаях требуется немедленная госпитализация.
Оперштаб призвал москвичей при любых симптомах ОРВИ оставаться дома и немедленно вызывать врача.
Всего в Москве на сегодняшний день зафиксирован 31 951 случай заболевания. Вылечились 2267 человека, скончались – 261.
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