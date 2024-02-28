2 марта в системе ДЭГ Москвы пройдет тестовое голосование - нужно ли вырубать в столице тополя

2 марта — Mossovetinfo.ru — 2 марта с 10:00 до 14:00 будет протестирована система дистанционного электронного голосования перед выборами Президента России, в тестовом голосовании на elec.mos.ru можно высказать свое мнение по важному для города вопросу «Нужно ли вырубать в столице тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха?», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге и в электронных рассылках.



Ранее начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко сообщил, что также во время теста системы ДЭГ желающие смогут принять в нем участие не только онлайн через mos.ru или elec.mos.ru, но и офлайн - через терминалы электронного голосования (ТЭГ) на 146 избирательных участках, которые будут открыты в каждом районе города.



Для участия в тестировании потребуется постоянная регистрация в столице и возраст старше 18 лет. Тем, кто захочет сделать это на портале mos.ru, понадобится также полная учетная запись.



Выборы Президента России пройдут 15–17 марта. Дистанционное электронное голосование будет впервые применяться при выборах президента страны.