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02.03.2024, 05:57
2 марта в системе ДЭГ Москвы пройдет тестовое голосование - нужно ли вырубать в столице тополя
2 марта — Mossovetinfo.ru — 2 марта с 10:00 до 14:00 будет протестирована система дистанционного электронного голосовани...
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Город (Москва и область)
29.02.2024, 09:11
Гололедица и до 5 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в четверг, 29 февраля
29 февраля — Mossovetinfo.ru — Переменная облачность, гололедица и до 5 градусов тепла ожидаются в Москве и области в ...
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Город (Москва и область)
28.02.2024, 09:35
Москва выставила на торги первый проект КРНТ в Фили-Давыдково
28 февраля — Mossovetinfo.ru — Москва выставила на торги первый проект комплексного развития незастроенной террито...