День города в этом году Москва отметит 7–8 сентября

25 июля — Mossovetinfo.ru — День города в этом году Москва отметит 7–8 сентября, мероприятия пройдут как в центре города, так и во всех административных округах, - об этом сообщил мэр Москвы в своем телеграм-канале.



В программе: концерты, конкурсы и мастер-классы, благотворительный фестиваль "Добрая Москва".



Все площадки будут открыты 7 сентября с 12:00 до 21:00 и 8 сентября с 15:00 до 20:00.



Подробную программу празднования городские власти утвердят и обнародуют в ближайшее время.



Таже на День города завершится масштабный проект «Территория будущего. Москва 2030» – форум-фестиваль, который представит москвичам и гостям столицы главные инновации и достижения во всех сферах жизни города и позволит смоделировать образ столицы и увидеть, какой она будет уже через несколько лет. Форум-фестиваль пройдет с 1 августа по 8 сентября 2024 года более чем на 30 площадках.