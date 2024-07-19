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Город (Москва и область)     25.07.2024 12:18

День города в этом году Москва отметит 7–8 сентября

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Теги:  День города  2024  7–8 сентября 

25 июля — Mossovetinfo.ru — День города в этом году Москва отметит 7–8 сентября, мероприятия пройдут как в центре города, так и во всех административных округах, - об этом сообщил мэр Москвы в своем телеграм-канале.

В программе: концерты, конкурсы и мастер-классы, благотворительный фестиваль "Добрая Москва".

Все площадки будут открыты 7 сентября с 12:00 до 21:00 и 8 сентября с 15:00 до 20:00.

Подробную программу празднования городские власти утвердят и обнародуют в ближайшее время.

Таже на День города завершится масштабный проект «Территория будущего. Москва 2030» – форум-фестиваль, который представит москвичам и гостям столицы главные инновации и достижения во всех сферах жизни города и позволит смоделировать образ столицы и увидеть, какой она будет уже через несколько лет. Форум-фестиваль пройдет с 1 августа по 8 сентября 2024 года более чем на 30 площадках.

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Карта места

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Теги: 
День города  2024  7–8 сентября 

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