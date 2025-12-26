33 беспилотников летевших 1 января на Москву сбила ПВО - Собянин

2 января — Mossovetinfo.ru — 1 января, в первый день нового - 2026 года, силами ПВО Минобороны сбиты, уничтожены 33 беспилотника (БПЛА), летевших на Москву. Об этом в течение суток в 16 сообщениях в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В ряде сообщений указывалось о нескольких БПЛА, отмечает корреспондент ИА МОССОВЕТ.



По данным Минобороны РФ с 16.00 до 23.00 мск 1 января 2026 года над регионами России "дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 201 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа".



Вечером в первый день наступившего 2026 года, с 19:00 мск до 23:51 мск, Собянин сообщил о сбитии 25 беспилотников, летевших на Москву. В 23:51 мск Собянин сообщил что "силами ПВО Минобороны уничтожены четыре БПЛА, летевших на Москву".



В сообщениях мэра отмечалось, что специалисты экстренных служб работали на месте падения обломков.



Официальный канал Минобороны России в 23:37 мск сообщил, что в период с 16.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 201 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа:

— 51 – над территорией Белгородской области,

— 36 – над территорией Брянской области,

— 24 – над территорией Московского региона, в том числе 21 БПЛА, летевший на Москву,

— 16 – над территорией Ростовской области,

— 15 – над территорией Калужской области,

— 14 – над территорией Тульской области,

— 12 – над территорией Курской области,

— 10 – над территорией Рязанской области,

— 6 – над территорией Воронежской области,

— 6 – над территорией Республики Крым,

— 5 – над территорией Орловской области,

— 4 – над территорией Липецкой области,

— 2 – над акваторией Азовского моря.