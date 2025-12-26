Другие материалы
Город (Москва и область)
02.01.2026, 00:39
33 беспилотников летевших 1 января на Москву сбила ПВО - Собянин
2 января — Mossovetinfo.ru — 1 января, в первый день нового - 2026 года, силами ПВО Минобороны сбиты, уничтожены 33 беспил...
Город (Москва и область)
31.12.2025, 14:34
В Новый год будут работать круглосуточно метро, МЦК
31 декабря — Mossovetinfo.ru — Метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК) в новогоднюю ночь будут работать к...
Город (Москва и область)
26.12.2025, 16:44
До утра воскресенья в Москве из-за сильного снегопада продлен «желтый» уровень погодной опасности
26 декабря — Mossovetinfo.ru — «Желтый» уровень погодной опасности из-за сильного снегопада продлен в Москве и в Мос...