35 видов блинов учат готовить в кулинарных школах «Московской Масленицы»

13 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - 35 видов блинов и блинных блюд по старинным и современным рецептам можно научиться готовить в дни "Московской Масленицы" посетив фестивальные кулинарные школы на Тверской площади, а также в Троицке и Зеленограде, сообщили ИА «Моссовет» в Оргкомитете цикла уличных городских мероприятий

"Московские сезоны".



Участие в мастер-классах – бесплатно для всех желающих.



На познавательных мастер-классах гостям расскажут, как печь блины всевозможных видов: с припеком, «боярские», свекольные, «красные» на опаре, яснополянские и многие другие, а еще – научат готовить блинные пироги, торты и запеканки.



СПРАВКА:

Павильон "Хлебный дом" на Тверской площади.

Ежедневно, с 16:00 до 20:00, на Тверской площади проходят открытые кулинарные уроки.



Кулинарная школа в Троицке

Программа кулинарной школы на Сиреневом бульваре в Троицке, у дома 1.

Мастер-классы проходят ежедневно, с 15:00 до 18:00 в будние дни и с 12:00 до 18:00 в выходные.



Зеленоградская кулинарная школа работает на площади Юности.

Мастер-классы проходят ежедневно, с 15:00 до 18:00 в будние дни и с 12:00 до 18:00 в выходные.