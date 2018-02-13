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Город (Москва и область)     13.02.2018 13:12

35 видов блинов учат готовить в кулинарных школах «Московской Масленицы»

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Теги:  Московская масленица  кулинарные школы  блины 

13 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - 35 видов блинов и блинных блюд по старинным и современным рецептам можно научиться готовить в дни "Московской Масленицы" посетив фестивальные кулинарные школы на Тверской площади, а также в Троицке и Зеленограде, сообщили ИА «Моссовет» в Оргкомитете цикла уличных городских мероприятий
"Московские сезоны".

Участие в мастер-классах – бесплатно для всех желающих.

На познавательных мастер-классах гостям расскажут, как печь блины всевозможных видов: с припеком, «боярские», свекольные, «красные» на опаре, яснополянские и многие другие, а еще – научат готовить блинные пироги, торты и запеканки.

СПРАВКА:
Павильон "Хлебный дом" на Тверской площади.
Ежедневно, с 16:00 до 20:00, на Тверской площади проходят открытые кулинарные уроки.

Кулинарная школа в Троицке
Программа кулинарной школы на Сиреневом бульваре в Троицке, у дома 1.
Мастер-классы проходят ежедневно, с 15:00 до 18:00 в будние дни и с 12:00 до 18:00 в выходные.

Зеленоградская кулинарная школа работает на площади Юности.
Мастер-классы проходят ежедневно, с 15:00 до 18:00 в будние дни и с 12:00 до 18:00 в выходные.

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Карта места

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Теги: 
Московская масленица  кулинарные школы  блины 

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