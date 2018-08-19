373 семьи уже получили квартиры по программе реновации - Собянин

19 августа. Mossovetinfo.ru – Уже 373 семьи получили новые квартиры в рамках программы реновации жилья в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.



«373 семьи переехали или получили документы на квартиры. Для того, чтобы развернуть масштабную большую программу, потребуется создать новую градостроительную документацию, проекты планировок будущих районов. В следующем году мы вынесем это на обсуждение жителей. Очень важно учесть и уровень благоустройства, и наличие школ, детских садов, подъездов, парковок», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».



«Чтобы не стоять на месте, мы нашли стартовые площадки по всему городу, которых сразу же начинаем проектировать и строить дома параллельно», - добавил мэр Москвы.



Программа реновации была утверждена 1 августа 2017 года после принятия федеральных и городских законов. В программу вошло более 5000 домов, ее реализация рассчитана на 15 лет.