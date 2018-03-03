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Город (Москва и область)     03.03.2018 10:50

414 нарушений выявил Роспотребнадзор на 49 объектах сети «Бургер Кинг» в Подмосковье

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Теги:  Роспотребнадзор  Московская область  Бургер Кинг  Бургер Рус  нарушения  Подмосковье 

3 марта, Mossovetinfo.ru - 414 нарушений выявил Роспотребнадзор на 49 объектов сети «Бургер Рус» в Подмосковье. Об этом говорится в информационном сообщении Роспотребнадзора «О результатах контрольно-надзорных мероприятий в отношении ООО «Бургер Рус»», размещенном на сайте ведомства. Сеть ресторанов БУРГЕР КИНГ в России зарегистрирована на ООО «Бургер Рус».

«Проверено 49 объектов сети, во всех выявлены нарушения, общее количество которых составило 414. Большая часть нарушений – несоблюдение условий хранения и транспортировки пищевых продуктов, нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации зданий и помещений, а также неудовлетворительное санитарное состояние производственных цехов и инженерных коммуникаций», - сообщает Роспотребнадзор.

Из 323 пробы пищевой продукции отобранных на лабораторные исследования, «выявлено 4% проб, не соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям», «забраковано 19 партий продукции общим весом около 100кг», «возбуждено более 100 дел об административном правонарушении в отношении должностных лиц и ООО «Бургер Рус»», - сообщает Роспотребнадзор.




. Общая сумма штрафов составила более 4,5 млн рублей. Юридическому лицу выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Сроки исполнения находятся на контроле Управления.

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Теги: 
Роспотребнадзор  Московская область  Бургер Кинг  Бургер Рус  нарушения  Подмосковье 

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