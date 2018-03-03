414 нарушений выявил Роспотребнадзор на 49 объектах сети «Бургер Кинг» в Подмосковье

3 марта, Mossovetinfo.ru - 414 нарушений выявил Роспотребнадзор на 49 объектов сети «Бургер Рус» в Подмосковье. Об этом говорится в информационном сообщении Роспотребнадзора «О результатах контрольно-надзорных мероприятий в отношении ООО «Бургер Рус»», размещенном на сайте ведомства. Сеть ресторанов БУРГЕР КИНГ в России зарегистрирована на ООО «Бургер Рус».



«Проверено 49 объектов сети, во всех выявлены нарушения, общее количество которых составило 414. Большая часть нарушений – несоблюдение условий хранения и транспортировки пищевых продуктов, нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации зданий и помещений, а также неудовлетворительное санитарное состояние производственных цехов и инженерных коммуникаций», - сообщает Роспотребнадзор.



Из 323 пробы пищевой продукции отобранных на лабораторные исследования, «выявлено 4% проб, не соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям», «забраковано 19 партий продукции общим весом около 100кг», «возбуждено более 100 дел об административном правонарушении в отношении должностных лиц и ООО «Бургер Рус»», - сообщает Роспотребнадзор.









. Общая сумма штрафов составила более 4,5 млн рублей. Юридическому лицу выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Сроки исполнения находятся на контроле Управления.