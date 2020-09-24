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Город (Москва и область)     24.09.2020 15:00

43 магазина закрыли в Москве за нарушение масочно-перчаточного режима - Немерюк

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Теги:  масочный режим  нарушения  магазины  закрытие 

24 сентября. Mossovetinfo.ru - В Москве за нарушение масочно-перчаточного режима закрыли 43 магазина, сообщил журналистам заммэра Москвы, глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

Нарушения были выявлены в ходе регулярных рейдов, которые совместно проводят сотрудники департамента и Роспотребнадзора. Среди закрытых предприятий торговли - несколько крупных магазинов торговых сетей «Перекресток» и «Магнолия».

В закрытых магазинах кассиры обслуживали покупателей без масок и перчаток, отсутствовали дезинфицирующие средства в подсобных помещениях, не проводилось обеззараживание воздуха и уборка, не было запаса масок и перчаток.

Срок, на который будет закрыт тот или иной магазин, определяет суд. Однако в большинстве случаев магазины возобновляют работу после устранения нарушений. Ситуации, когда магазины больше не открывались - единичны.

Немерюк также напомнил, что масочно-перчаточный режим обязателен не только для сотрудников предприятий торговли, но и для покупателей. Администрация магазинов имеет право и должна не пускать посетителей без масок и перчаток.





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Теги: 
масочный режим  нарушения  магазины  закрытие 

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