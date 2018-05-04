483 человека пострадали от укусов клещей в Подмосковье в 2018 году

4 мая. Mossovetinfo.ru - - Управление Роспотребнадзора по Московской области сообщает, что по состоянию на 3 мая в медицинские организации области обратилось «483 человека, пострадавших от укусов клещей, в т.ч. 115 детей».

«По состоянию на 03.05.2018 года против клещевого энцефалита вакцинировано 1082 человека, в том числе 267 детей», - также отмечается в сообщении.



По информации Роспотребнадхора, «случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом в муниципальных образованиях Московской области не зарегистрировано». В то же время, «проведены лабораторные исследования 282 клещей, обнаружены возбудители: иксодового клещевого боррелиоза в 2,8 %, гранулоцитарного анаплазмоза человека в 0,35 %».