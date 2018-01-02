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Город     02.01.2018 09:42

77 музеев Москвы до 8 января можно посетить бесплатно

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Теги:  музеи  праздники 

2 января. Mossovetinfo.ru - С 2 по 7 января включительно музеи, подведомственные департаменту культуры Москвы, работают бесплатно.

Со списком музеев можно ознакомиться здесь. На некоторые выставки необходима предварительная запись.

Часть выставок могла остаться платной. Подробная информация размещена на сайтах музеев.

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Карта места

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Теги: 
музеи  праздники 

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