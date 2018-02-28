80 квартир в Фонд реновации передают москвичи из первых переселяемых домов

28 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Управление Росреестра по Москве сообщило, что оформит в течение трех дней на Московский фонд реновации жилой застройки (далее – Фонд реновации) передачу прав на 80 квартир в домах, которые будут снесены. При этом, в соответствии с договорами Фонд реновации передает москвичам квартиры, находящихся в первом в рамках реализации программы реновации жилищного фонда столицы доме, - по адресу 5-я Парковая улица, д. 62Б.



Росреестр сообщает, что первая запись проведена 28 февраля 2018 года и в настоящее время регистрацию проходят еще 79 квартир.



В Управлении Росреестра по Москве ранее было сформировано отдельное подразделение, ответственное за координацию учетно-регистрационных действий в рамках реновации жилого фонда столицы.



Напомним, что в соответствии с действующей программой реновации, «Прекращение права собственности на старую квартиру будет совмещено с регистрацией права собственности на новое жилье. Вывод пятиэтажки из эксплуатации будет осуществляться только после подписания всеми гражданами актов приема-передачи старых/ новых квартир».



Попечительский совет Фонда реновации возглавляет мэр Москвы Сергей Собянин.