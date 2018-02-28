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Город (Москва и область)     28.02.2018 17:31

80 квартир в Фонд реновации передают москвичи из первых переселяемых домов

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Теги:  Москва  реновация  Росреестр  оформление  5-я Парковая улица  д. 62Б 

28 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Управление Росреестра по Москве сообщило, что оформит в течение трех дней на Московский фонд реновации жилой застройки (далее – Фонд реновации) передачу прав на 80 квартир в домах, которые будут снесены. При этом, в соответствии с договорами Фонд реновации передает москвичам квартиры, находящихся в первом в рамках реализации программы реновации жилищного фонда столицы доме, - по адресу 5-я Парковая улица, д. 62Б.

Росреестр сообщает, что первая запись проведена 28 февраля 2018 года и в настоящее время регистрацию проходят еще 79 квартир.

В Управлении Росреестра по Москве ранее было сформировано отдельное подразделение, ответственное за координацию учетно-регистрационных действий в рамках реновации жилого фонда столицы.

Напомним, что в соответствии с действующей программой реновации, «Прекращение права собственности на старую квартиру будет совмещено с регистрацией права собственности на новое жилье. Вывод пятиэтажки из эксплуатации будет осуществляться только после подписания всеми гражданами актов приема-передачи старых/ новых квартир».

Попечительский совет Фонда реновации возглавляет мэр Москвы Сергей Собянин.

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Теги: 
Москва  реновация  Росреестр  оформление  5-я Парковая улица  д. 62Б 

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