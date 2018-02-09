На аукционах на поставку медизделий на сумму свыше 546 млн рублей выявлен картельный сговор – УФАС Москвы

9 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Московское УФАС России раскрыло очередной картель в сфере поставок медизделий «в различные медицинские учреждения города Москвы на общую сумму 546,4 млн рублей», - сообщило в пятницу УФАС.



«Столичное антимонопольное ведомство выявило картельный сговор между ООО «ГЕМАМЕД» и ООО «РУССТАНДАРТ» в ходе проведения 11 аукционов на поставку изделий медицинского назначения и лекарственных препаратов в различные медицинские учреждения города Москвы на общую сумму 546,4 млн рублей», - отмечается в сообщении УФАС.



В результате сговора на торгах снижение цены составило от 0,5% до 3% от начальной (максимальной) цены контрактов. «Это позволило ООО «ГЕМАМЕД» выиграть все 11 аукционов и заключить контракты на общую сумму 536,5 млн рублей», - отмечается в сообщении.

