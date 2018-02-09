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Город (Москва и область)     09.02.2018 18:05

На аукционах на поставку медизделий на сумму свыше 546 млн рублей выявлен картельный сговор – УФАС Москвы

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Теги:  Москва  медицина  картельный сговор  торги  сговор на электронном аукционе  ООО «ГЕМАМЕД» 

9 февраля /Mossovetinfo.ru/ - -  Московское УФАС России раскрыло очередной картель в сфере поставок медизделий «в различные медицинские учреждения города Москвы на общую сумму 546,4 млн рублей», - сообщило в пятницу УФАС.

«Столичное антимонопольное ведомство выявило картельный сговор между ООО «ГЕМАМЕД» и ООО «РУССТАНДАРТ» в ходе проведения 11 аукционов на поставку изделий медицинского назначения и лекарственных препаратов в различные медицинские учреждения города Москвы на общую сумму 546,4 млн рублей», - отмечается в сообщении УФАС.

В результате сговора на торгах снижение цены составило от 0,5% до 3% от начальной (максимальной) цены контрактов. «Это позволило ООО «ГЕМАМЕД» выиграть все 11 аукционов и заключить контракты на общую сумму 536,5 млн рублей», - отмечается в сообщении.

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Теги: 
Москва  медицина  картельный сговор  торги  сговор на электронном аукционе  ООО «ГЕМАМЕД» 

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