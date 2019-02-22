22 февраля. Mossovetinfo.ru – Компания «Аэрофлот» отменила 25 рейсов с вылетом 21 и 22 февраля из аэропорта Шереметьево в связи с закрытием на чистку взлетно-посадочных полос, сообщается на официальном сайте компании.



Среди отмененных рейсов как внутренние, так и международные. Кроме того, часть прибывающих рейсов компании перенаправлены на запасные аэродромы в Нижнем Новгороде, в Санкт-Петербург и в Домодедово.



Пассажиры, прибывшие на регистрацию, будут обеспечены всем необходимым, говорится в сообщении.