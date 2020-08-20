Другие материалы
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Город (Москва и область)
20.08.2020, 10:16
Акция «Ночь кино» пройдет в московских кинотеатрах 29 августа
20 августа. Mossovetinfo.ru – В Москве 29 августа в пятый раз пройдет общегородская акция «Ночь кино», сообщается на портале mos.ru. Акция пройдет в сети кинотеатров «Москино», а также в куль...
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Город (Москва и область)
20.08.2020, 09:36
Большая спортивная программа подготовлена на День города в Москве
20 августа. Mossovetinfo.ru – В День города 5 и 6 сентября москвичей ожидает большая спортивная программа, сообщили ИА «Моссовет» в оргкомите цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»...
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Город (Москва и область)
20.08.2020, 08:14
Сотрудники образовательных учреждений Москвы пройдут тестирование на коронавирус
20 августа. Mossovetinfo.ru – В Москве началось массовое тестирование на коронавирус сотрудников образовательных учреждений, сообщается на портале mos.ru. До 1 сентября протестированы будут ...