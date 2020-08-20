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Город (Москва и область)     20.08.2020 10:16

Акция «Ночь кино» пройдет в московских кинотеатрах 29 августа

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Теги:  Ночь кино  кинопоказы  акции 

20 августа. Mossovetinfo.ru – В Москве 29 августа в пятый раз пройдет общегородская акция «Ночь кино», сообщается на портале mos.ru.

Акция пройдет в сети кинотеатров «Москино», а также в культурных центрах, парках и музеях города. Всего запланировано более 350 показов на 150 площадках.

В рамках акции зрители смогут увидеть картины, завоевавшие призы и признание на международных фестивалях последних лет, новые российские сериалы, советскую классику к 75-летию Победы, самые популярные российские ленты 2020 года, немые фильмы с озвучкой современных музыкантов. Также пройдут лекции и творческие встречи с режиссерами.

Все мероприятия в рамках акции пройдут бесплатно, по предварительной регистрации. На всех мероприятиях будут соблюдаться требования Роспотребнадзора.


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Карта места

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Теги: 
Ночь кино  кинопоказы  акции 

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