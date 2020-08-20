20 августа. Mossovetinfo.ru – В Москве 29 августа в пятый раз пройдет общегородская акция «Ночь кино», сообщается на портале mos.ru.



Акция пройдет в сети кинотеатров «Москино», а также в культурных центрах, парках и музеях города. Всего запланировано более 350 показов на 150 площадках.



В рамках акции зрители смогут увидеть картины, завоевавшие призы и признание на международных фестивалях последних лет, новые российские сериалы, советскую классику к 75-летию Победы, самые популярные российские ленты 2020 года, немые фильмы с озвучкой современных музыкантов. Также пройдут лекции и творческие встречи с режиссерами.



Все мероприятия в рамках акции пройдут бесплатно, по предварительной регистрации. На всех мероприятиях будут соблюдаться требования Роспотребнадзора.