25 ноября. Mossovetinfo.ru – Просветительская акция «Правильная забота – здоровый питомец», приуроченная ко Всемирному дню домашних животных, пройдет в Москве с 25 ноября по 2 декабря, сообщается на портале mos.ru.



В рамках акции в Москве будет работать 50 мобильных и стационарных пунктов, на которых домашних питомцев можно будет привить от бешенства. При этом прививки своим домашним животным могут сделать как владельцы кошек и собак, так и владельцы других животных: кроликов, енотов, хорьков и других.



Кроме возможности вакцинации своих питомцев, в рамках акции хозяева животных смогут задать вопросы ветеринарам, а также прослушать цикл лекций о правильном уходе за животными, особенно в зимний период.



Всемирный день домашних животных был основан в 1931 году и отмечается ежегодно 30 ноября.