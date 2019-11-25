25 ноября. Mossovetinfo.ru – Просветительская акция «Правильная забота – здоровый питомец», приуроченная ко Всемирному дню домашних животных, пройдет в Москве с 25 ноября по 2 декабря, сообщается на портале mos.ru.
В рамках акции в Москве будет работать 50 мобильных и стационарных пунктов, на которых домашних питомцев можно будет привить от бешенства. При этом прививки своим домашним животным могут сделать как владельцы кошек и собак, так и владельцы других животных: кроликов, енотов, хорьков и других.
Кроме возможности вакцинации своих питомцев, в рамках акции хозяева животных смогут задать вопросы ветеринарам, а также прослушать цикл лекций о правильном уходе за животными, особенно в зимний период.
Всемирный день домашних животных был основан в 1931 году и отмечается ежегодно 30 ноября.
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