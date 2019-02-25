25 февраля. Mossovetinfo.ru – Руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк назначен первым заместителем главы аппарата мэра и правительства Москвы.



Немерюк Алексей Алексеевич. Биографическая справка



Родился 28 апреля 1975 года во Владикавказе.



В 1996 году окончил Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации по специальности «менеджмент»; в 1997 году — Высшую школу международного бизнеса Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации по программе «Международный бизнес». Мастер спорта по парашютному спорту. Свободно владеет английским языком.



С 1997 по 2003 год работал в коммерческих структурах.



С 2003 по 2004 год — заместитель главы управы района Крюково города Москвы по вопросам экономики и потребительского рынка.



С 2004 по 2012 год занимал должность заместителя префекта Зеленоградского административного округа города Москвы. Курировал вопросы в сфере потребительского рынка и услуг, развития физкультуры и спорта, рекламы и оформления города, обеспечения занятости населения.



20 апреля 2012 года распоряжением Мэра Москвы был назначен на должность руководителя Департамента торговли и услуг города Москвы.



6 июня 2013 года назначен исполняющим обязанности руководителя Департамента торговли и услуг города Москвы.



17 сентября 2013 года назначен руководителем Департамента торговли и услуг города Москвы.



14 июня 2017 года назначен Министром Правительства Москвы, руководителем Департамента торговли и услуг города Москвы.



Действительный государственный советник города Москвы 1-го класса.



Женат. Воспитывает двоих сыновей.