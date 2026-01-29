 
Актуальные темы: переговоры
Город (Москва и область)     02.02.2026 09:01

Аномальные морозы в столице сохранятся до пятницы – синоптик

Теги:  Гидрометцентр  Фобос  синоптик  погода  мороз  аномалия  Москва  Московская область 

02 февраля — Mossovetinfo.ru — Аномальные морозы сохранятся до пятницы, 6 февраля, включительно, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Аномальные морозы сохранятся до пятницы включительно, после чего в выходные стужа отступит и температурный фон вернется в климатическое русло», – написал Тишковец.

Синоптик сообщил, что минувшей ночью на опорной московской метеостанции ВДНХ столбик минимального термометра показал минус 20, отметив, что ночная климатическая норма февраля составляет минус 11,1 градуса.

В Кашире за прошедшую ночь минимальная температура воздуха составила минус 25,2 градуса, сообщает Гидрометцентр РФ.

