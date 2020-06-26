26 июня. Mossovetinfo.ru – Антитела к коронавирусу выявлены у 19,9% прошедших обследование москвичей, сообщила журналистам заммэра Москвы Анастасия Ракова.



По словам Раковой, такие данные получены в результате третьего этапа исследований на наличие популяционного иммунитета у москвичей, который проходил с 5 по 18 июня. В нем приняли участие 90 тысяч москвичей.



В результате количество москвичей, у которых сформировался иммунитет к коронавирусу выросло на 2% по сравнению с предыдущим этапом исследования. А всего за месяц количество москвичей, у которых выявлены антитела к коронавирусу, выросло на 7%.



В средине мая в Москве стартовало массовое проведение иммуноферментного анализа, позволяющего выявить наличие антител к коронавирусу. Первоначально ИФА-тестирование проводилось только по приглашениям, а с 27 мая оно стало доступнымвсем москвичам по предварительной записи.



Кроме того, регулярно ИФА-тестирование проходят все медики из организаций, входящих в структуру департамента здравоохранения Москвы, пациенты стационаров (в день госпитализации), пациенты дневных стационаров и КТ-центров (при первом обращении) и пациенты поликлиник (по направлению врача).