26 июня. Mossovetinfo.ru – Антитела к коронавирусу выявлены у 19,9% прошедших обследование москвичей, сообщила журналистам заммэра Москвы Анастасия Ракова.
По словам Раковой, такие данные получены в результате третьего этапа исследований на наличие популяционного иммунитета у москвичей, который проходил с 5 по 18 июня. В нем приняли участие 90 тысяч москвичей.
В результате количество москвичей, у которых сформировался иммунитет к коронавирусу выросло на 2% по сравнению с предыдущим этапом исследования. А всего за месяц количество москвичей, у которых выявлены антитела к коронавирусу, выросло на 7%.
В средине мая в Москве стартовало массовое проведение иммуноферментного анализа, позволяющего выявить наличие антител к коронавирусу. Первоначально ИФА-тестирование проводилось только по приглашениям, а с 27 мая оно стало доступнымвсем москвичам по предварительной записи.
Кроме того, регулярно ИФА-тестирование проходят все медики из организаций, входящих в структуру департамента здравоохранения Москвы, пациенты стационаров (в день госпитализации), пациенты дневных стационаров и КТ-центров (при первом обращении) и пациенты поликлиник (по направлению врача).
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